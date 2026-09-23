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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Golden opportunity for CG residential sports academies admission: Trials in Raipur on September 23–24

आवासीय खेल अकादमियों में एडमिशन का सुनहरा मौका: रायपुर में 23-24 सितंबर को होगा ट्रायल, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

Wed, 23 Sep 2026 10:20 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Wed, 23 Sep 2026 10:20 AM IST
सार

CG Sports News: खेल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले खिलाड़ियों के लिये खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और नवीनीकरण के लिए 23 और 24 सितम्बर को चयन ट्रायल होगा।
 

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Golden opportunity for CG residential sports academies admission: Trials in Raipur on September 23–24
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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CG Sports News: खेल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले खिलाड़ियों के लिये खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय खेल अकादमियों में प्रवेश और नवीनीकरण के लिए 23 और 24 सितम्बर को चयन ट्रायल होगा। इसमें भाग लेने के लिये खिलाड़ी 23 सितम्बर को रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सुबह 11 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। 

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खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गैर-आवासीय बालक-बालिका तीरंदाजी और बालिकाओं के फुटबॉल (बालिका) के लिए चयन ट्रायल 23 सितम्बर को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा और तीरंदाजी एरिना (बालिका खेल छात्रावास के सामने) में होंगे। वहीं गैर-आवासीय बालक-बालिका हॉकी एवं बालक-बालिका एथलेटिक्स के लिए चयन ट्रायल 24 सितम्बर को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा एवं हॉकी स्टेडियम पिच-02 में सुबह 7 बजे से आयोजित किए गए हैं।
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जानें क्या है मापदंड
चयन ट्रायल में राज्य के बालक-बालिका खिलाड़ी और अन्य राज्यों के 13 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। फुटबॉल एवं तीरंदाजी खिलाड़ियों का 23 सितम्बर को पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं खेल कौशल परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा एवं तीरंदाजी एरिना रायपुर में किया जाएगा। वहीं 24 सितम्बर को हॉकी एवं एथलेटिक्स खिलाड़ियों का पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं खेल कौशल परीक्षण स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा एवं सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पिच-02 में होगा।
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चयन ट्रायल में खिलाड़ियों का चयन उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति करेगी। खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के तहत अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ियों को फ्री प्रशिक्षण, खेल परिधान, प्लेइंग किट, बीमा एवं छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं शासन की ओर से दी जायेगी।

ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य
चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए आधार कॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या प्रमाणित अंकसूची देना  अनिवार्य है।

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