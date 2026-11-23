शहर के महिमासागर वार्ड में एक ई-रिक्शा चालक का अमानवीय कृत्य सामने आया है। चालक ने एक अज्ञात बेसुध महिला को ई-रिक्शा से नीचे उतारकर सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह घटना महिमासागर वार्ड स्थित जैविक खाद संयंत्र रोड की है। सुबह करीब 6 बजे एक ई-रिक्शा चालक अज्ञात महिला को लेकर इस सुनसान सड़क पर पहुंचा था। महिला पूरी तरह बेसुध नजर आ रही थी। चालक ने संवेदनहीनता दिखाते हुए महिला को रिक्शे से खींचकर नीचे उतारा। वह महिला को सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। सुबह वार्डवासियों ने महिला को सड़क पर बेसुध पड़ा देखा। उन्होंने इसकी जानकारी वार्ड पार्षद एवं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर को दी। दीपक सोनकर ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को फोन किया। इसका उद्देश्य महिला को समय पर उपचार और सहायता दिलाना था।

महिला सुरक्षा पर सवाल

पार्षद दीपक सोनकर ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताया है। उन्होंने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोनकर ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा की बात करती है। वहीं, एक बेसुध महिला को इस तरह छोड़ना चिंताजनक है। चालक को मानवता के नाते महिला को अस्पताल पहुंचाना चाहिए था या पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी।

पुलिस की कार्रवाई

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना का सीसीटीवी वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा चालक की पहचान की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला कौन है। साथ ही, उसे इस हालत में सड़क पर छोड़ने के पीछे के कारण का भी पता लगाया जा रहा है।