वाराणसी जिले की आबादी 42 लाख हो गई है फिर भी सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी में इलाज की व्यवस्था 75 बेड के भरोसे है। मंडलीय अस्पताल में 30 साल से इमरजेंसी में बेड नहीं बढ़ाए गए। 30 बेड की इमरजेंसी में ही इलाज किया जा रहा है। यह वार्ड अक्सर भरा रहता है। गंभीर मरीजों को भी रेफर करना पड़ता है। ठीक यही हाल जिला अस्पताल और शास्त्री अस्पताल का है। जिला अस्पताल में 10 साल से बेड नहीं बढ़े हैं। 27 बेड ही हैं। शास्त्री अस्पताल रामनगर में भी लंबे समय से आठ बेड के इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है।

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सरकारी अस्पतालों में जांच, दवा, ओपीडी में परामर्श तो किसी तरह मिल जा रहा है लेकिन समस्या इमरजेंसी में इलाज की है। बेड न बढ़ने की वजह से सारा बोझ आईएमएस बीएचयू पर चला जाता है। वहां इमरजेंसी में इलाज के लिए लंबी लाइन लगती है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर मरीजों को रखकर इलाज किया जाता है। विज्ञापन



120 बेड का इमरजेंसी वार्ड है लेकिन रोजाना 24 घंटे में करीब 250 लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। बीएचयू के डॉक्टर भी कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड बढ़ने चाहिए। इससे सहूलियत मिलेगी। मरीजों को नजदीक ही इलाज मिल जाएगा। इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जांच, दवा, ओपीडी में परामर्श तो किसी तरह मिल जा रहा है लेकिन समस्या इमरजेंसी में इलाज की है। बेड न बढ़ने की वजह से सारा बोझ आईएमएस बीएचयू पर चला जाता है। वहां इमरजेंसी में इलाज के लिए लंबी लाइन लगती है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर मरीजों को रखकर इलाज किया जाता है।120 बेड का इमरजेंसी वार्ड है लेकिन रोजाना 24 घंटे में करीब 250 लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। बीएचयू के डॉक्टर भी कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड बढ़ने चाहिए। इससे सहूलियत मिलेगी। मरीजों को नजदीक ही इलाज मिल जाएगा। इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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