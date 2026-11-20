26 साल से जमीन की पैमाइश और सीमांकन नहीं होने से क्षुब्ध किसान नरेंद्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को दोपहर करीब 12:30 बजे कलक्ट्रेट परिसर में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। इसके बाद डीएम कार्यालय पहुंचाया। किसान का आरोप है कि वह बीते 26 साल से जमीन की पैमाइश, बैनामा और कब्जे से जुड़े विवाद के समाधान के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

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सदर तहसील के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर द्वितीय गांव निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार, उन्होंने हरिश्चंद्र मिश्रा से साल 2000 में 14.7 एयर जमीन का बैनामा कराया था। इसी गांव में निजामुद्दीन ने 25 एयर भूमि बैनामा कराकर मकान बना लिया। खाली भूमि के समायोजन को लेकर दोनों लोगों में विवाद हो गया। तहसील स्तर पर दो बार पैमाइश भी हुई। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। नरेंद्र बहादुर सिंह पैमाइश कराने की मांग कर रहे हैं। सदर तहसील के जलालपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर द्वितीय गांव निवासी नरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार, उन्होंने हरिश्चंद्र मिश्रा से साल 2000 में 14.7 एयर जमीन का बैनामा कराया था। इसी गांव में निजामुद्दीन ने 25 एयर भूमि बैनामा कराकर मकान बना लिया। खाली भूमि के समायोजन को लेकर दोनों लोगों में विवाद हो गया। तहसील स्तर पर दो बार पैमाइश भी हुई। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। नरेंद्र बहादुर सिंह पैमाइश कराने की मांग कर रहे हैं।