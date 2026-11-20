उधर, जिले के गहमर थाना क्षेत्र के भतौरा गांव निवासी कार सवार बादल कुमार (30), इरफान अंसारी (25),अरबाज खान (20), दिव्यांशु ठाकुर (22) की भी मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक छांगुर उर्फ सतेंद्र मौके से लापता हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।



भतौरा के ग्राम प्रशासक ने बताया कि भतौरा गांव निवासी रामनिवास राम के पुत्र अरुण राम की बारात बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुरा गांव जा रही थी। इसी दौरान चौसा-मोहनिया मार्ग पर सोनपा गांव के समीप जलीलपुर स्थित हनुमान राय के डेरा के पास हादसा हो गया।



टक्कर के बाद कार करीब 20 फीट हवा में उछलकर सड़क के दूसरी ओर खेत में पलट गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने कार के दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला। वहीं, अरुण के मित्र सौरभ सिंह ने बताया कि अरुण छठ पूजा के लिए अपने ननिहाल गया था। वह दो दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार कार की टक्कर से हादसा हो गया।



बक्सर के डीएसपी गौरव पांडेय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सात युवकों की मौत से गाजीपुर और बक्सर के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है।