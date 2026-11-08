वाराणसी: 37:45 घंटे में 3.5 लाख ने किए मां अन्नपूर्णा के दर्शन, 1.5 किमी लंबी लाइन लगी; पुलिस के छूटे पसीने

भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में सजे इन एनआरआई श्रद्धालुओं ने आम भक्तों के साथ कतार में लगकर ‘जय मां अन्नपूर्णा’ और ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष किया। विदेश में बसे एनआरआई मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन कर निहाल हो उठे। विदेशों से आए इन श्रद्धालुओं का कहना था कि वे वर्ष में सिर्फ एक बार मिलने वाले इस दुर्लभ स्वर्ण रूप के दर्शन के लिए खास तौर पर भारत पहुंचे हैं।



आयुष मंत्री ने दी दीपावली की शुभकामनाएं : आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि प्रकाश और उल्लास का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे। इससे पहले उन्होंने शनिवार को मां अन्नपूर्णा एवं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया।



मां अन्नपूर्णा मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया दर्शन-पूजन : महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से मां का दर्शन-पूजन किया। काशीवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।