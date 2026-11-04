दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: वाराणसी में अस्पतालों में चलेगी स्पेशल ओटी, 100 बेड रहेंगे रिजर्व

दीपावली पर आतिशबाजी, आग लगने सहित अन्य घटनाओं में जलने सहित अन्य घायलों के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी अस्पतालों में दीपावली के मद्देनजर स्पेशल ओटी चलाई जाएगी, वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में 200 बेड रिजर्व रहेंगे। इमरजेंसी में फिजिशियन, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ ही स्किन स्पेशलिस्ट भी तैनात रहेंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में चौराहों पर एंबुलेंस भी खड़ी रहेगी। लोग 108 नंबर पर सूचना दे सकेंगे।

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दीपावली पर किसी का हाथ जलता है तो पटाखा जलाने के दौरान किसी के चेहरे और शरीर में चोट लग जाती है। सांस फूलने, आंखों में जलन की समस्या वाले मरीज भी आते हैं। शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। विज्ञापन



दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, शास्त्री अस्पताल रामनगर, स्वामी विवेकानंद अस्पताल भेलूपुर सहित अन्य सरकारी, निजी अस्पतालों को मिलाकर 200 बेड रिजर्व हैं। त्योहार वाले दिन स्पेशल ओटी भी चलाई जाएगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटे जांच, ऑपरेशन की व्यवस्था रहेगी। दीपावली पर किसी का हाथ जलता है तो पटाखा जलाने के दौरान किसी के चेहरे और शरीर में चोट लग जाती है। सांस फूलने, आंखों में जलन की समस्या वाले मरीज भी आते हैं। शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है।दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा, शास्त्री अस्पताल रामनगर, स्वामी विवेकानंद अस्पताल भेलूपुर सहित अन्य सरकारी, निजी अस्पतालों को मिलाकर 200 बेड रिजर्व हैं। त्योहार वाले दिन स्पेशल ओटी भी चलाई जाएगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटे जांच, ऑपरेशन की व्यवस्था रहेगी।

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