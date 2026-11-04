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वाराणसी: कंगना रनौत बोलीं- पीएम मोदी ने बदली काशी की तस्वीर, सपा सरकार में यूपी में सिर्फ गोलियां चलीं

Wed, 04 Nov 2026 07:56 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Wed, 04 Nov 2026 07:56 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत बुधवार को वाराणसी पहुंचीं। एयरपोर्ट पर उन्होंने अखिलेश यादव के मेट्रो संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए सपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प किया है। वह यहां घूमने-फिरने और खरीदारी भी करेंगी।
 

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Varanasi Kangana Ranaut says PM Modi has transformed face of Kashi under the SP government only bullets
कंगना रनोट, वाराणसी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत बुधवार को वाराणसी पहुंचीं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वाराणसी में मेट्रो चलाने संबंधी बयान पर पलटवार किया। कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है। यहां लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश हो रहा है और उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है।

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सपा सरकार पर साधा निशाना
कंगना रनौत ने अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकारों में यहां क्या काम हुआ? उनके कार्यकाल में सिर्फ गोलियां चलवाई गईं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश दिन-ब-दिन तरक्की कर रहा है और इसे पूरा विश्व देख रहा है।

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काशी घूमूंगी और शॉपिंग भी करूंगी- कंगना
वाराणसी आने को लेकर कंगना ने कहा कि वह यहां किसी काम से आई हैं। काशी आने पर उनका मन यहां घूमने-फिरने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह शहर के अलग-अलग स्थानों पर जाएंगी और यहां का आनंद लेंगी। इसके साथ ही काशी में खरीदारी भी करेंगी।

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