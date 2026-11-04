वाराणसी में संस्कृति संसद: धर्म, सनातन और राष्ट्र निर्माण पर मंथन; युवाओं को संस्कारों से जोड़ने का आह्वान

दो हजार वर्षों में करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ : चंपत राय

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि पिछले दो हजार वर्षों में करोड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन समाज ने उसका प्रतिकार भी किया। उन्होंने कहा कि भारत पहले विश्वगुरु हुआ करता था और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था। आज विदेशी शक्तियां भारतीय युवाओं को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में समाज का मनोबल बनाए रखने की जिम्मेदारी संत समाज की है। संतों को युवाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए।



विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान पर सवाल उठाने वाली सोच समाज को बांटने का काम करती है। भारत की एकता केवल राजनीतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि नदियों, तीर्थस्थलों, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से बनी है।



उन्होंने राम-रावण और महिषासुर-दुर्गा से जुड़ी कथाओं को जातीय और सामाजिक विभाजन के नजरिए से पेश करने वाली व्याख्याओं पर भी सवाल उठाए। चेन्नई की एक अनुसूचित जाति बस्ती का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संतों के वहां पहुंचने और स्थानीय लोगों के घरों में भोजन करने से सामाजिक दूरी कम करने में मदद मिली।



दंगाइयों को दंडित करने की बात पर याद आते हैं योगी : एनके सूद

रॉ के पूर्व निदेशक एनके सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन के षड्यंत्रों का मुकाबला किया और भारत को दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चक्र बनाने की जरूरत है।



ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जवाब दिया गया। देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग देश की स्थिति खराब करने और उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं।



एनके सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी दंगाइयों को दंडित करने की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम याद आता है।