कार्तिक मास: अमेरिका की आभा, सिंगापुर के नित्या शिवा के पुरखों के नाम काशी में टिमटिमा रहे आकाशदीप

कार्तिक मास में देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में 33 कोटि देवताओं का पुण्य पाने और मोक्ष की कामना के साथ श्रद्धालु अपने पुरखों की तृप्ति के लिए भी दीपदान कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका की आभा लोखंडे और मोहनराव कुरूकोडा, सिंगापुर के नित्या शिव कुमार और कनाडा की विष्णु प्रिया अपने पुरखों के नाम से गंगातट पर आकाशदीप जलवा रहे हैं। गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों के लोग भी अपने पूर्वजों के नाम पर दीपदान करा रहे हैं। पंचगंगा और दशाश्वमेध समेत विभिन्न घाटों पर एक हजार से ज्यादा आकाशदीप जल रहे हैं।

विज्ञापन





हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले कार्तिक मास का काशी में विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा तक गंगा स्नान, दान-पुण्य, दीपदान और जप-तप के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। अमेरिका, लंदन, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल समेत कई देशों के लोग भी अपने पूर्वजों के नाम पर दीपदान करा रहे हैं। पूर्वांचल और देश के अन्य शहरों से भी लोग इस परंपरा से जुड़े हैं। विज्ञापन



बिंदु माधव मंदिर के महंत मुरलीधर पटवर्धन ने बताया कि काशी के पंचगंगा घाट पर आकाशदीप का विशेष महत्व है। यहां पूरे कार्तिक मास तक आकाशदीप जलाए जाते हैं। आसपास के शहरों से आने वाले लोग स्वयं दीप जलाते हैं। जो लोग नहीं आ पाते, उनके पुरोहित पूर्वजों के नाम और गोत्र से संकल्प लेकर दीपदान कराते हैं। हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले कार्तिक मास का काशी में विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा तक गंगा स्नान, दान-पुण्य, दीपदान और जप-तप के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। अमेरिका, लंदन, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल समेत कई देशों के लोग भी अपने पूर्वजों के नाम पर दीपदान करा रहे हैं। पूर्वांचल और देश के अन्य शहरों से भी लोग इस परंपरा से जुड़े हैं।बिंदु माधव मंदिर के महंत मुरलीधर पटवर्धन ने बताया कि काशी के पंचगंगा घाट पर आकाशदीप का विशेष महत्व है। यहां पूरे कार्तिक मास तक आकाशदीप जलाए जाते हैं। आसपास के शहरों से आने वाले लोग स्वयं दीप जलाते हैं। जो लोग नहीं आ पाते, उनके पुरोहित पूर्वजों के नाम और गोत्र से संकल्प लेकर दीपदान कराते हैं।

विज्ञापन