जौनपुर: ड्रोन से निगरानी कर अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़, 234.5 किलो पटाखों के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार

दीपावली से पहले अवैध पटाखा बनाने और उनके भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मड़ियाहूं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन कैमरे से निगरानी कर पुलिस ने भंडरिया टोला में संचालित अवैध पटाखा फैक्टरी का भंडाफोड़ किया। मौके से 234.5 किलोग्राम तैयार पटाखे, बारूद समेत पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इम्तियाज अहमद (48) और उसके पुत्र मो. कैफ (23) निवासी भंडरिया टोला, थाना मड़ियाहूं के रूप में हुई है।

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प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार शीतला प्रसाद सिंह की मौजूदगी में पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए अवैध पटाखा निर्माण की गतिविधियों का पता लगाया और छापेमारी की। विज्ञापन



बरामद पटाखों में 155 किलोग्राम अनार, 60 किलोग्राम सुतली बम और 19.5 किलोग्राम सिंघाड़ा पटाखा शामिल है। इसके अलावा 37 किलोग्राम सोरा, 16 किलोग्राम बारूद पाउडर, 23.4 किलोग्राम गंधक, एल्यूमीनियम कतरन, कोयला पाउडर और लकड़ी का बुरादा समेत अन्य सामग्री मिली। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार शीतला प्रसाद सिंह की मौजूदगी में पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए अवैध पटाखा निर्माण की गतिविधियों का पता लगाया और छापेमारी की।बरामद पटाखों में 155 किलोग्राम अनार, 60 किलोग्राम सुतली बम और 19.5 किलोग्राम सिंघाड़ा पटाखा शामिल है। इसके अलावा 37 किलोग्राम सोरा, 16 किलोग्राम बारूद पाउडर, 23.4 किलोग्राम गंधक, एल्यूमीनियम कतरन, कोयला पाउडर और लकड़ी का बुरादा समेत अन्य सामग्री मिली।

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