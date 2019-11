Firoz Khan: बीएचयू में नियुक्ति के मामले में हो रहे विरोध पर शशि थरूर ने कविता लिखकर दी प्रतिक्रिया

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट लिखा है कि 'क्या मुझे बता सकते हैं क्यों बीएचयू के कुछ छात्र मुस्लिमों को संस्कृत पढ़ाने का विरोध कर रहे हैं जब उन्हें नियत प्रक्रिया द्वारा चुना गया है? भारत के मुस्लिमों का डीएनए हिंदुओं के के पूर्वजों जैसा ही है। यदि कुछ नियम है तो इसे बदल दें ।'



Can PTs inform me why some BHU students are opposing a Muslim from teaching Sanskrit when he has been selected by due procedure? India's Muslim DNA is the same as Hindus so common Hindus ancestors. If there is some regulation then change it