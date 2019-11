फिरोज खान के विरोध पर पिता बोले- वो संस्कृत के छात्र हैं, उम्मीद करता हूं उनकी बेहतर समझ बनी रहे

बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में सहायक प्रोफेसर पद पर डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर फिरोज खान के पिता रमजान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि छात्र क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक उनसे इस विरोध को समाप्त करने की अपील करता हूं।उन्होंने आगे कहा मुझे विश्वास है कि वह सभी संस्कृत के छात्र हैं और पढ़े लिखे हैं। उम्मीद करता हूं कि उनकी समझ बेहतर बनी रहे।

Ramzan Khan,father of Prof Feroz Khan(who is facing protests for being appointed in BHU's Sanskrit Dept): I don't know what they are thinking,but I humbly appeal to them to end this protest.They are all students of Sanskrit &I am sure are learned and I hope better sense prevails. pic.twitter.com/MnTsj79jYZ