चोरी के सवाल को मंत्री ने मुस्कुराकर टाला: बोले- बिजली जाती है तो उसका आनंद लीजिए, वीडियो वायरल; चर्चा

बिजली निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले करीब तीन किलोमीटर 33 हजार हाईटेंशन लाइन से तार चोरी के मामले में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सवाल हुआ तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बात टाल दी।

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शनिवार को प्राथमिक विद्यालय गोठा में आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे मंत्री से जब गोठा सब स्टेशन और दरगाह क्षेत्र में बंद पड़ी 33 हजार लाइन से तीन किमी तार चोरी के मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने शिक्षक दिवस का हवाला देते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने सवाल पूछने वाले से कहा, "कहां के रहने वाले हैं, आपका घर कहां है... बिजली जाती है तो उसका आनंद लीजिए।" इतना कहकर मंत्री आगे बढ़ गए।दरअसल, गोठा सब स्टेशन से दरगाह क्षेत्र में करीब तीन किलोमीटर 33 हजार हाईटेंशन लाइन से तार चोरी का मामला सामने आया था। मामले में बिजली निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। अमर उजाला ने 27 अगस्त को "बिजली निगम की निगरानी का फ्यूज उड़ा... बंद 33 हजार लाइन से तीन किमी तक तार चोरी" शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से मामले की जानकारी होने से इनकार किए जाने पर सवाल और गहरा गया था।