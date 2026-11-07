रेंगती रही काशी: मंडुवाडीह से रथयात्रा की 2.5 किमी की दूरी तय करने में लग गए तीन घंटे, गलियां भी जाम

त्योहार पर सुबह से लेकर देर शाम तक शहर जाम की चपेट में रहा। यातायात पुलिसकर्मियों और संबंधित थानों की 80 फीसदी फोर्स के सड़क पर उतरने के बावजूद लोगों को जाम से राहत नहीं मिली। हाल यह रहा कि गलियों और कॉलोनियों में भी लोगों को आवाजाही में कई बार सोचना पड़ा। मंडुवाडीह से रथयात्रा की 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में तीन घंटे से अधिक का समय लग गया।

विज्ञापन

मैदागिन-गोदौलिया मार्ग पर सबसे अधिक ग्राहकों और श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बांसफाटक के पास दोपहर में इतनी भीड़ रही कि पुलिस ने कुछ देर के लिए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। रात तक यह मार्ग जाम की चपेट में रहा। महमूरगंज-रथयात्रा मार्ग पर दिन भर जाम लगा रहा। जाम का प्रमुख कारण सड़क किनारे खोदाई और सड़कों पर खड़े वाहनों के चलते सड़क का सिकुड़ना रहा। दुकानों के बाहर अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग ने भी राहगीरों को खूब परेशान किया। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जाम जैसी स्थिति बनी रही।रामनगर-पड़ाव मार्ग, राजघाट पुल-नमो घाट, कज्जाकपुरा से सिटी स्टेशन और चौकाघाट से लेकर लहरतारा तक जाम लगा रहा। यही हाल लंका, भेलूपुर, कमच्छा, रथयात्रा, सिगरा, गुरुबाग, लक्सा, नई सड़क और बेनिया मार्ग पर भी रहा। हालांकि सभी चौराहों और सड़कों पर पुलिसकर्मी तैनात थे, फिर भी यातायात का दबाव अधिक होने के कारण वे बेबस नजर आए। चौक क्षेत्र की गलियों में खास तौर पर कालभैरव, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर जाने वाले रास्ते जाम रहे। शाम के समय गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध-गोदौलिया मार्ग भी जाम रहा।