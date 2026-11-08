सीबीएसई: 102 दिन पहले टाइम टेबल, गणित के बाद विज्ञान के लिए मिलेंगे 4 दिन; जानें 10वीं व 12वीं की टाइमिंग

इस तरह गणित की परीक्षा के बाद विज्ञान की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को चार पूरे दिन मिलेंगे। वहीं, अंग्रेजी की परीक्षा 26 फरवरी और हिंदी की परीक्षा तीन मार्च को होगी। सामाजिक विज्ञान का पेपर आठ मार्च को निर्धारित है। 10वीं की परीक्षाएं नौ मार्च को समाप्त होंगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने इस बार 10वीं के 83 और 12वीं के 121 विषयों की समय-सारिणी तैयार की है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 नवंबर तक परीक्षा से संबंधित आंतरिक तैयारियां पूरी कर लें।



इस बार 50 हजार छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा : पिछली बोर्ड परीक्षा में जिले में 55 केंद्र बनाए गए थे। इसमें 46 हजार छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इस बार भी 50 हजार छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए छात्रों का पंजीकरण व उनकी नामावली की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।