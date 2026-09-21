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Sitapur News: पूजन के बाद शुरू हुआ ओवरब्रिज का काम

Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 21 Sep 2026 01:23 AM IST
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Work on the overbridge began after the worship ceremony.
महमूदाबाद। दो विभागों के बीच उलझा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रविवार को फिर शुरू हो गया। विधायक आशा मौर्य ने पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ओवरब्रिज बन जाने पर लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
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करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुआ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कागजी अड़चनों के चलते रुक गया था। रविवार को पूजन के बाद सेतु निगम ने दोबारा काम शुरू करा दिया। रेलवे ट्रैक के ऊपर 76 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक मार्च 2027 तक इसे जनता के लिए खोलने का लक्ष्य है।
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विधायक आशा मौर्य ने कहा कि पुल का निर्माण दो वर्ष पहले ही पूरा हो जाना था, लेकिन कुछ कागजी समस्याओं के कारण काम प्रभावित हुआ। प्रदेश और केंद्र सरकार के स्तर पर वार्ता कर समस्याओं का समाधान कराया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ मार्ग स्थित ओवरब्रिज को भी मंजूरी मिल गई है। उसका निर्माण भी जल्द शुरू कराया जाएगा।
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सहायक अभियंता सेतु निगम धीरेश गौतम ने बताया कि ओवरब्रिज के निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विजय सिंह, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे।
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