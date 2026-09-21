Sitapur News: रास्ते में भरा पानी, आवागमन बाधित

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पहला चौराहा आसपास के कई गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। पास दो इंटर कॉलेज भी हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते-जाते हैं। सड़क पर पानी भरा होने के कारण विद्यार्थियों को पानी से निकल पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि चौराहे पर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। सड़क के दोनों ओर नाली भी नहीं बनी है। ऐसे में बारिश का पानी निकलने के बजाय सड़क पर ही जमा हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक हर बार बारिश में जलभराव की समस्या होती है, लेकिन स्थायी निदान नहीं किया गया।गुफरान ने बताया कि पहला चौराहे पर उनकी दुकान है। दुकान के सामने पानी भरने से ग्राहकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। खुशीराम ने बताया कि चौराहे पर काफी पानी भरा है। एडीओ पंचायत गोंदलामऊ हंसराज ने बताया कि जल्द ही जलनिकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।