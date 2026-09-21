फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Waterlogged roads disrupt traffic.

Sitapur News: रास्ते में भरा पानी, आवागमन बाधित

Mon, 21 Sep 2026 01:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 21 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Waterlogged roads disrupt traffic.
संदना। बारिश के बाद संदना क्षेत्र के मुख्य चौराहे से आश्रम जाने वाले मार्ग पर जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित है। चौराहे पर लगने वाले क्षेत्रीय बाजार में आसपास के गांवों से आने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। साथ ही विद्यार्थी भी गंदे से पानी से निकलने को मजबूर हैं।
विज्ञापन


पहला चौराहा आसपास के कई गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। पास दो इंटर कॉलेज भी हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते-जाते हैं। सड़क पर पानी भरा होने के कारण विद्यार्थियों को पानी से निकल पड़ता है।
विज्ञापन


ग्रामीणों का कहना है कि चौराहे पर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। सड़क के दोनों ओर नाली भी नहीं बनी है। ऐसे में बारिश का पानी निकलने के बजाय सड़क पर ही जमा हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक हर बार बारिश में जलभराव की समस्या होती है, लेकिन स्थायी निदान नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुफरान ने बताया कि पहला चौराहे पर उनकी दुकान है। दुकान के सामने पानी भरने से ग्राहकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। खुशीराम ने बताया कि चौराहे पर काफी पानी भरा है। एडीओ पंचायत गोंदलामऊ हंसराज ने बताया कि जल्द ही जलनिकासी की व्यवस्था कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed