Sitapur News: आईसीटी लैब व स्मार्ट क्लास की रोजाना होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

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जिले के माध्यमिक इंटर कॉलेजों में कक्षा छह से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यहां विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कान्वेंट स्कूल की तर्ज पर विद्यालयों में कंप्यूटर व प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। अब इन क्लासेज की ऑनलाइन निगरानी भी होगी।शासन स्तर से बने कंट्रोल रूम के जरिये रोजाना 10 विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों को देखा जाएगा। इसमें शिक्षक किस तरह विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास में विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं मौजूद हैं, इस दौरान अगर कोई कमी मिली तो ऑनलाइन ही सवाल-जवाब भी किए जाएंगे।इसकी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की होगी। यह निगरानी रोजाना सुबह 10 से 12.30 बजे के बीच की जाएगी। शासन से निर्देश मिलने पर डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों से कहा है कि अपने कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे सही करवा लें, जिससे निगरानी में कोई समस्या न आए। समय से सभी शिक्षक निर्धारित कोर्स के अनुसार पढ़ाना सुनिश्चित करें।चेक होंगे कैमरेयह निगरानी विद्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिये की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में कैमरे लगे हुए है। इन कैमरों को पहले जिला मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। उसके बाद ये कैमरे सीधे शासन स्तर के कंट्रोल रूम से जुड़ जाएंगे। प्रधानाचार्यों को हाई स्पीड इंटरनेट उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।चल रही हैं तैयारियांशासन ने ऑनलाइन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इस पर विद्यालयों के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जा रहे हैं। अगले सप्ताह से निगरानी प्रारंभ हो जाएगी।-राजेंद्र सिंह, डीआईओएस