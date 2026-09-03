Sitapur News: पिंजरे के पास तक नहीं फटका तेंदुआ

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हरगांव वन रेंज में 10 दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। शारदा नहर के किनारे खेतों में 10 दिन पहले तेंदुआ पहली बार देखा गया था। अगले दिन ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तेंदुआ खेतों में चहलकदमी करते नजर आ रहा था।तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में खौफ व्याप्त है। शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। किसानों ने खेतों की ओर जाना बंद कर दिया है। दो दिन पूर्व वन विभाग ने महादेव अटरा गांव के पास पिंजरा लगाया था। हांलाकि, अभी तक तेंदुआ पिंजरे के पास भी नहीं फटका है।हरगांव वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल ने बृहस्पतिवार को टीम के साथ महादेव अटरा, लोका, लघनिया, ककराही आदि गांवों में कॉम्बिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। इस दौरान उप क्षेत्रीय वनाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा, वन दरोगा विवेक कुमार दीक्षित, ओमप्रकाश, वन रक्षक प्रभात कुमार आदि मौजूद रहे।