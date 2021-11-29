Sitapur News: युवक को पीटा, कार्रवाई के निर्देश

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कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेशलहरपुर। मूडीखेरा गांव निवासी विमला के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लिया है। विकास, रोहित, बृजनंदन, भल्लू, प्रमोद ने सरकारी पक्की सड़क पर कंडा आदि डाल दिया है। विमला बीती छह मार्च को नित्यक्रिया के लिए जा रही थीं। इसी दौरान आरोपियों ने महिलाक को रास्ते में रोककर पीट दिया। आरोपियों ने दोबारा मारपीट करने की धमकी भी दी। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली।शर्तों के साथ जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकारसीतापुर। मारपीट के आरोपी का कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। रामनरेश पर कोतवाली देहात थाने में प्राथमिकी दर्ज है। उसकी ओर से विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। साक्ष्य प्रभावित न करने, मुकदमें में सहयोग करने की शर्तों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।