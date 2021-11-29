Sitapur News: बंद घर में लगी आग, सामान जला
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 07 Sep 2026 12:05 AM IST
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कुंवरगड्डी। अटरिया इलाके के कठवा गांव में रविवार को बंद घर में आग लग गयी। गांव निवासी प्रकाश चंद्र के अनुसार वह रविवार को परिवार सहित नैमिषारण्य गए थे। घर के अंदर ऑटो खड़ा था। दोपहर को संदिग्ध परिस्थितियों के चलते घर में आग लग गई। लपटों की चपेट में आकर ऑटो, अनाज, कपड़ा आदि लाखों का सामान जल गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर आई अटरिया पुलिस ने जांच की है।
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सांप काटने से महिला की तबियत बिगड़ी
रेउसा। जाफरपुर गांव निवासी अंजली (30) रविवार को अपने घर के बाहर तखत पर बैठी थीं। अचानक उनको सांप ने काट लिया। परिजनों ने उनको सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज जारी है।
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तीन हत्यारोपी गिरफ्तार
सीतापुर। रेउसा के बदलीपुरवा गांव निवासी सुशील जायसवाल (60) की मौत के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी रंजिश के चलते शुक्रवार को उनके गांव निवासी रामपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील को पीट दिया था। इलाज के दौरान उनकी माैत हो गई थी। थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि रविवार को गांव निवासी रामपाल, वीरेंद्र और मुनीम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।
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सांप काटने से महिला की तबियत बिगड़ी
रेउसा। जाफरपुर गांव निवासी अंजली (30) रविवार को अपने घर के बाहर तखत पर बैठी थीं। अचानक उनको सांप ने काट लिया। परिजनों ने उनको सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज जारी है।
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तीन हत्यारोपी गिरफ्तार
सीतापुर। रेउसा के बदलीपुरवा गांव निवासी सुशील जायसवाल (60) की मौत के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी रंजिश के चलते शुक्रवार को उनके गांव निवासी रामपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील को पीट दिया था। इलाज के दौरान उनकी माैत हो गई थी। थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि रविवार को गांव निवासी रामपाल, वीरेंद्र और मुनीम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।