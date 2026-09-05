सीतापुर: 17 दिन से लापता युवक का कब्रिस्तान के पास मिला कंकाल, कपड़े और चप्पल से परिजनों ने की पहचान

यूपी के सीतापुर में ग्राम पंचायत उदनापुर कोरैया के मजरा कोरैय्या में शनिवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों को कब्रिस्तान के पास नर कंकाल पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए। कपड़े और चप्पल के आधार पर परिजनों ने कंकाल की पहचान 17 दिन से लापता किशोरी उर्फ गोलू (26) के रूप में की।

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कपड़े और चप्पल से हुई पहचान

कब्रिस्तान के दक्षिण दिशा में कंकाल मिलने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कटसेर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि उदनापुर निवासी किशोरी उर्फ गोलू करीब 17 दिन से लापता था। उसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी।

पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कपड़े और चप्पल देखकर कंकाल की पहचान किशोरी के रूप में की। थानाध्यक्ष आनंद नारायण त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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तीन वर्ष पहले हुई थी शादी

किशोरी पांच भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर के थे। बहन का विवाह हो चुका है। करीब तीन वर्ष पहले उनका विवाह ककरैया निवासी मंजू (22) से हुआ था। उनका डेढ़ वर्ष का पुत्र भी है। किशोरी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे।