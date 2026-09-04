फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Mother and child die due to treatment by quack doctor in Sitapur angry family and villagers create ruckus

सीतापुर: निजी क्लीनिक के डॉक्टर का इलाज बना काल! जच्चा-बच्चा की मौत, आक्रोशित परिजनों-ग्रामीणों ने किया हंगामा

Fri, 04 Sep 2026 04:39 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 04:39 PM IST
सार

सीतापुर में निजी क्लीनिक के डॉक्टर का इलाज जच्चा-बच्चा के लिए काल बन गया। दोनों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। अधिकारियों के समझाने पर मानें। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Mother and child die due to treatment by quack doctor in Sitapur angry family and villagers create ruckus
हंगामा करते लोग, समझाती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के सीतापुर में झोलाछाप डॉक्टर के यहां इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम करके हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर एसडीएम, सीओ समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाने के बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए।

विज्ञापन


मामला रामपुर मथुरा क्षेत्र के पर्वतपुर चौराहे है। मूल रूप से सदरपुर क्षेत्र के शिवपुर देवरिया निवासी सावित्री (30) का विवाह 13 वर्ष पूर्व बसावनपुर निवासी अशोक के साथ हुआ था। परिजनों के अनुसार, गुरुवार को प्रसव पीड़ा होने पर अशोक ने सावित्री को पर्वतपुर चौराहे स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया। आरोप है कि वहां झोलाछाप चिकित्सक डॉ. अजय वर्मा ने गलत इलाज किया। इससे गर्भ में बच्चे की मौत हो गई।
विज्ञापन




परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद भी चिकित्सक ने सावित्री को रेफर नहीं किया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जबरन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ ले जाने की सलाह दी। परिजन सावित्री को लेकर लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जच्चा-बच्चा की मौत की खबर से आक्रोशित परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ महमूदाबाद-रेउसा मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। सूचना पर एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी, सीओ वेद प्रकाश और थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद जाम खुल सका।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed