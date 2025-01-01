Sitapur News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत

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शिवराजपुर जिगिनिया गांव निवासी हीरालाल (65) मैगलगंज से घरेलू सामान खरीदकर साइकिल से घर लौट रहे थे। महतनिया-जिगिनिया तिराहे के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।हादसे के बाद बाइक चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के बाद बाइक कब्जे में ले ली। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष प्रभात गुप्ता ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।