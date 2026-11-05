Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
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शोहरतगढ़। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में वांछित अभियुक्त को शोहरतगढ़ पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार, शोहरतगढ़ थाने में दर्ज मामले में वांछित सिम्पू उर्फ जितेंद्र निवासी छतहरी, थाना शोहरतगढ़ को पुलिस टीम ने क्षेत्र के चेतिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।
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