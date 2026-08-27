फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Message conveyed to female students... Better health through cleanliness.

Shahjahanpur News: छात्राओं को दिया संदेश....स्वच्छता से ही बेहतर स्वास्थ्य

Thu, 27 Aug 2026 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Message conveyed to female students... Better health through cleanliness.
अमर उजाला फाउंडेशन के अपराजिता कार्यक्रम में उप​स्थित अति​थि डॉ. मानस अवस्थी, डॉ. अ​क्षिता सक्स
तिलहर। किशोरावस्था में बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साफ-सफाई की अनदेखी से कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं। छात्राओं को स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए और शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बात बृहस्पतिवार को मोहल्ला मीरगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन के अपराजिता कार्यक्रम में सीएचसी क चिकित्सक मानस अवस्थी ने कही।
विज्ञापन

पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में डॉ. मानस अवस्थी और डॉ. अक्षिता सक्सेना ने करीब 50 छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी दी। डॉ. मानस अवस्थी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर की साफ-सफाई के साथ आसपास के वातावरण की स्वच्छता भी जरूरी है। छात्राओं को हाथों की नियमित सफाई, साफ कपड़े पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
विज्ञापन

--
झिझक छोड़कर महिला चिकित्सक से लें सलाह
महिला चिकित्सक डॉ. अक्षिता ने किशोरावस्था में होने वाले बदलावों और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कई बार झिझक और जानकारी के अभाव में छात्राएं अपनी परेशानी छिपाती रहती हैं। इससे समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को लेकर शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर महिला चिकित्सक से खुलकर अपनी समस्या बतानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समय पर समस्या की पहचान और चिकित्सकीय सलाह मिलने से गंभीर परेशानियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में छात्राओं ने चिकित्सकों से किशोरावस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे। चिकित्सकों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed