Shahjahanpur News: सोमवार से पंडालों में विराजेंगे गणपति बप्पा

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हथौड़ा से रेती रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे राजस्थान के पाली जिले से आए दो परिवार मूर्तियों की बिक्री कर रहे हैं। इन परिवारों के पांच पुरुष और दो महिलाएं सावन में ही रोजा पहुंच गए थे। बारिश को देखते हुए वे अपने साथ पहले से तैयार की गई गणेशजी की मूर्तियों को लेकर आए हैं। यहां अलग-अलग आकार और डिजाइन की मूर्तियां उपलब्ध हैं।विक्रेता भरत ने बताया कि इस बार मूर्तियों में कई तरह के डिजाइन और आकार उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 से शुरू होकर 22 हजार रुपये तक है। श्रद्धालु अपनी पसंद और बजट के अनुसार मूर्तियां खरीद रहे हैं। शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग मूर्तियों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं।शहर में कई जगह होता है गणेश उत्सवगणेश चतुर्थी पर शहर में मराठा समुदाय की ओर से कई स्थानों पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। सदर मराठा मंडल की ओर से खिरनीबाग स्थित धर्मशाला में आयोजन किया जाता है। चौक क्षेत्र में भी दो प्रमुख स्थानों पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। आयोजकों ने पंडालों को सजाने और गणपति स्थापना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है।