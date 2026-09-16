Shahjahanpur News: कृष्ण जन्म का प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:21 AM IST
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पुवायां। गांव गंगसरा में लहिया बाबा स्थान के पास चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास अरुण कुमार मिश्रा ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और पूतना वध का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि जब-जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब-तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने भी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था।
कथा व्यास ने कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए उनकी बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में आनंद छा गया। इसके बाद उन्होंने पूतना वध का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान भगवान कृष्ण के जयकारों से कथास्थल गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति में भावविभोर होकर कथा का आनंद लेते रहे। संवाद
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कथा व्यास ने कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए उनकी बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में आनंद छा गया। इसके बाद उन्होंने पूतना वध का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान भगवान कृष्ण के जयकारों से कथास्थल गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति में भावविभोर होकर कथा का आनंद लेते रहे। संवाद
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