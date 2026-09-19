Shahjahanpur News: फॉल्टों ने किया परेशान, बिजली आपूर्ति प्रभावित

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निगोही रोड उपकेंद्र के जलालनगर फीडर की 11 केवीए लाइन का खंभा दोपहर करीब 12 बजे गिर गया। इससे आपूर्ति बाधित हो गई। निगम के कर्मचारियों ने खंभे को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। करीब तीन घंटे के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकी।इसी उपकेंद्र के निसरजई फीडर पर ढाका तालाब के पास बंच लाइन में आग लगने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। करीब दस बजे फॉल्ट की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत शुरू की। करीब 11 बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई।जलालनगर फीडर पर पेड़ों की छंटाई के चलते भी करीब 30 मिनट बिजली आपूर्ति बंद रही। वहीं चिनौर उपकेंद्र के कटैया फीडर में इंसुलेटर पंक्चर होने से ब्रेकडाउन हो गया। घुसगवां गांव समेत आसपास के कई इलाकों के उपभोक्ताओं की आपूर्ति शुक्रवार को दोपहर में बहाल हो सकी। प्रभारी अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि बिजली आपूर्ति को सामान्य कर लिया गया है। जहां खंभे टूटे थे, उन्हें भी बदला जा रहा है।