Shahjahanpur News: हावड़ा मेल एक्सप्रेस से 48 हजार रुपये रखा बैग चोरी

उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ अमृतसर से शाहजहांपुर के लिए हावड़ा मेल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से सफर कर रहीं थीं। नजीबाबाद से ट्रेन पास होने पर एक व्यक्ति उनका पर्स उठाकर नीचे कूद गया। पर्स में 48 हजार रुपये व अन्य सामान था।एक अन्य मामले में सहारनपुर जिले के गंगोह के तहसील नकुड़ के हाजीपुर निवासी कुरबान ने जीआरपी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 14 सितंबर को हावड़ा मेल एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर करते समय तीन युवकों ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि शमा रानी की तहरीर पर शून्य पर केस दर्ज किया था। केस को नजीबाबाद ट्रांसफर कर दिया है। संवाद