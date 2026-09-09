Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:23 AM IST
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बैठक : अंटा स्थित सपा कार्यालय में बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
ज्ञापन : अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर डीआईओएस को ज्ञापन दोपहर दो बजे।
समारोह : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में संस्कृत दिवस समारोह दोपहर 12 बजे से।
भजन संध्या : भगवान श्रीकृष्ण की छठ पर उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम में भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
ज्ञापन : अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर डीआईओएस को ज्ञापन दोपहर दो बजे।
समारोह : आर्य महिला डिग्री कॉलेज में संस्कृत दिवस समारोह दोपहर 12 बजे से।
भजन संध्या : भगवान श्रीकृष्ण की छठ पर उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम में भजन संध्या का आयोजन शाम छह बजे से।