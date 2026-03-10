Sant Kabir Nagar News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

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कलशयात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मुख्य यजमान सीएल वर्मा और सोनमती देवी ने बताया कि यह कलशयात्रा धार्मिक अनुष्ठान और भागवत कथा कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निकाली गई। अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक धन्नजय महाराज प्रतिदिन कथा प्रवचन करेंगे। प्रवचन दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक और रात्रि आठ बजे से कथा विश्राम तक होगा। इस मौके पर बाबूराम वर्मा, राजीव वर्मा, राजेश वर्मा, आकाश वर्मा, सोनाली, सुनीता, आदित्य, रामअचल आदि उपस्थित थे।

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लोहरौली। बेलहर में मंगलवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलशयात्रा निकाली गई। कलशयात्रा अमराकोइल (जोरहुआ) से शुरू होकर मदरहा बैरहवा और पिपरा प्रथम होते हुए राजघाट बूधानदी स्थित राज जानकी मंदिर पहुंची। बूधानदी के तट पर पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद कलश में जल लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया।