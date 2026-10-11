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Sant Kabir Nagar News: पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Former CM Mulayam Singh Yadav's death anniversary observed
सपा कार्यालय पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यति​थि मनाते कार्यकर्ता-स्रोत पार्टी
संतकबीरनगर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शनिवार को पुरानी सब्जी मंडी स्थित कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और जनसेवा में दिए गए योगदान को याद किया।
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सपा नेता रोहित पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का संपूर्ण जीवन शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ आम जनता की समस्याओं को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से उठाया। उनके संघर्ष और जनसेवा से जुड़ा जीवन आज भी समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
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निवर्तमान जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने कहा कि मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव की भूमिका भारतीय राजनीति में हमेशा याद की जाएगी। उनके विचारों में सामाजिक न्याय, समानता और आम लोगों के हितों को विशेष महत्व प्राप्त था। उन्होंने कहा कि नेताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अर्थ उनके आदर्शों को आत्मसात करना और समाज के जरूरतमंद वर्गों के हितों के लिए निरंतर कार्य करना है।
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि समाज में समानता, आपसी भाईचारे और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करना ही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके विचारों को केवल स्मरण करने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जनसेवा और सामाजिक सरोकारों के कार्यों में उतारना जरूरी है।
इस दौरान लोरिक यादव, रामदरश यादव, विनोद यादव, नित्यानंद यादव, रामभरोसे वारसी, रमेश यादव, आलोक यादव सोनू, राहुल यादव बादल समेत अन्य मौजूद रहे।
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