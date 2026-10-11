Sant Kabir Nagar News: स्ट्रीट लाइट खराब, सार्वजनिक स्थलों पर छाया अंधेरा

विज्ञापन



स

रोसयाबाजार। गांव के गलियों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट खराब होने से गांव की गलियों समेत सार्वजनिक स्थलों पर अंधेरा छाया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पौली ब्लॉक क्षेत्र के 56 ग्राम पंचायतों में रात में आवागमन सुरक्षित बनाने और गांवों को रोशन करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। शुरुआत में इनसे गांवों की गलियां और प्रमुख स्थान रोशन होने की उम्मीद जगी थी। संवाद