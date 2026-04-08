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Sant Kabir Nagar News: मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं, मजदूर परेशान

Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
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MNREGA wages not paid, workers upset
संवाद न्यूज एजेंसी
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रोसयाबाजार। मनरेगा मजदूरी की राशि समय से न आने के कारण मजदूर परेशान हैं। ब्लॉक क्षेत्र में कुल 56 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें कुछ ही गांवों में काम चल रहा है। ग्राम प्रधानों पर दुकानदारों और मजदूरों के भुगतान का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर प्रधान भी परेशान हैं।

चार माह से मनरेगा मजदूरी की धनराशि, जो कार्य संपन्न कराए गए हैं, उनका भुगतान न होने के कारण प्रधानों पर दबाव बढ़ रहा है। वह ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि मजदूरों को इधर-उधर से कर्ज लेकर कार्य कराना पड़ रहा है। मजदूरी की धनराशि न आने के कारण कई कार्य रुके हैं। इस वजह से दबाव काफी बढ़ रहा है। एपीओ मेराजुल हक ने बताया कि फाइलें बनकर तैयार हैं। जल्द ही धन आने वाला है, जैसे ही धनराशि आएगी, भुगतान हो जाएगा।
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