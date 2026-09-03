अस्थियां सुरक्षित: मवाना थानेदार-महिला दरोगा की जांच, अर्चिता बताकर किया खुलासा, मां ने ईयर रिंग्स से पहचाना

Meerut Crime News today in Hindi: मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में हुई तुर्कमेनिस्तान निवासी मुहब्बत सुनातोव्ना की हत्या के मामले में मवाना थाना प्रभारी पूनम जादौन और महिला दरोगा प्रीति शर्मा की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। मुहब्बत की मां नाजमुदिनोवा गुलनारा ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके बाद पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दाखिल किया जवाब

सीओ सदर देहात सुधीर कुमार ने सीओ मवाना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी और महिला दरोगा की प्रारंभिक जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।