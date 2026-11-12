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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: RLD leader in Meerut reiterates 'if divided, you will be cut down' (batoge toh katoge); slogan raised

यूपी: मेरठ में रालोद नेता ने दोहराया 'बटोगे तो कटोगे', खूब बजी तालियां; सफाई देते रहे जिलाध्यक्ष समेत आला नेता

Thu, 12 Nov 2026 01:03 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 12 Nov 2026 01:03 PM IST
सार

Meerut News: रालोद कार्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान और जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज समेत कई वरिष्ठ रालोद नेता मौजूद थे। उन्हीं के सामने रालोद नेता संजय रसूलपुर ने बटोगे तो कटोगे वाली बात कही। बाद में इस पर जिलाध्यक्ष ने सफाई दी। 

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UP: RLD leader in Meerut reiterates 'if divided, you will be cut down' (batoge toh katoge); slogan raised
कार्यक्रम में बोलते संजय रसूलपुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब रालोद नेता संजय रसूलपुर ने भी बटोगे तो कटोगे का बयान दोहरा दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है।
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रालोद कार्यालय पर मंगलवार को नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह था। मंच पर सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान और जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। संबोधन के दौरान संजय रसूलपुर ने कहा कि रालोद किसान, मजदूर और नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए हमें बटना नहीं है। इसी दौरान उन्होंने बंटोगे तो कटोगे शब्दों का प्रयोग किया, जिसे किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया।


 
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विवाद बढ़ने पर संजय रसूलपुर ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। वह केवल किसान, मजदूर और नौजवानों की एकजुटता की बात कर रहे थे और कुछ लोग इस बयान का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। रालोद हमेशा आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करती है।
 
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ये बोले जिलाध्यक्ष
संजय रसूलपुर उस समय किसान, मजदूर और युवाओं को चुनाव में न बंटने का संदेश दे रहे थे। कुछ लोग उनके बयान का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। रालोद सभी धर्म जाति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।
- अनिकेत भारद्वाज, जिलाध्यक्ष, रालोद

संजय रसूलपुर भले आदमी है। मगर वह पार्टी का अधिकारिक बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। 
- मतलबू गौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष, रालोद

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