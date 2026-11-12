Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   No relief from pollution; AQI remains above 200 for the sixth consecutive day.

Saharanpur News: प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, लगातार छठे दिन एक्यूआई 200 पार

Thu, 12 Nov 2026 01:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
No relief from pollution; AQI remains above 200 for the sixth consecutive day.
सहारनपुर। दिवाली के बाद भी शहर की हवा साफ नहीं हो पा रही है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 235 से बढ़कर 237 तक पहुंच गया। पिछले छह दिनों से लगातार एक्यूआई 200 के पार बना हुआ है। इससे शहर की हवा खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। सुबह के समय धुंध और ठंड के बीच लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है।
विज्ञापन

शहर में सुबह सात से आठ बजे तक ठंड और धुंध का असर दिखाई दे रहा है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत तो मिल रही है, लेकिन हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के कण वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और कोहरा छाने की संभावना भी है। पिछले छह दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 नवंबर को एक्यूआई 235, नौ नवंबर को 268, आठ नवंबर को 230, सात नवंबर को 239 और छह नवंबर को 235 दर्ज किया गया था।
विज्ञापन

बुधवार को एक्यूआई 237 पर पहुंच गया। लगातार खराब हवा के कारण सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह बोले विशेषज्ञ
जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अनिल वोहरा ने बताया कि एक्यूआई 200 से अधिक होने पर गले में खराश, सांस फूलना, सीने में जकड़न और घरघराहट जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। आंखों में लालिमा, पानी आना, खुजली और नाक में जलन की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed