मुजफ्फरनगर: राकेश टिकैत बोले- ओवैसी सरकार के आदमी, चंद्रशेखर को दूर रहना चाहिए था; झांसे में न आएं मुसलमान

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भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी भाजपा सरकार के आदमी हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर को उनसे दूर रहना चाहिए था। टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी केवल पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हैं। मुसलमानों को ओवैसी के चक्कर में पड़कर भ्रमित नहीं होना चाहिए। टिकैत के अनुसार, यदि चुनाव में बेईमानी हुई तो विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार जीतेगी। ईमानदारी से विपक्ष जीत जाएगा। एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार की तरफ पक्षपात का ही एक रूप है।

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लखनऊ में किया है गठबंधन का एलान

नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में नए गठबंधन की घोषणा कर दी है। नए गठबंधन के घोषित किए गए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की पहली रैली लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में करने का एलान किया है। बता दें कि ये वही मैदान हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती रैलियां करती रही हैं।



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इस गठबंधन की नजर प्रदेश में दलित और मुस्लिम समाज के वोटबैंक पर है। दलित समाज ने लोकसभा के चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान दिखाया था। प्रदेश में बसपा के कमजोर होने के साथ ही अब चंद्रशेखर की नजर भी दलित वोटबैंक पर है। शायद इसीलिए उन्होंने 26 नवंबर को पहली रैली रमाबाई आंबेडकर मैदान में करने का एलान कर दलित समाज को संदेश देने की कोशिश की है। इस मैदान पर बसपा की रैलियां होती रही हैं।



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ये बोले ओवैसी

ओवैसी ने गठबंधन की घोषणा के अवसर पर कहा कि इन चुनाव में बीजेपी को रोकने के साथ ही बेरोजगारों, किसानों के मुद्दों पर हमारी लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद होंगे। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि लगभग पूरे मुस्लिम समाज ने सपा का समर्थन किया पर वो भाजपा को नहीं हटा सके। ये मोर्चा भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनेगा।



