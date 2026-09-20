Pilibhit News: बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, पैर में लगा पंजा

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गजरौला थाना क्षेत्र की अशोकनगर कॉलोनी निवासी सुखदेव विश्वास (50) शनिवार को एक परिचित से मिलने गए थे। बताया गया कि उनका साला बाइक चला रहा था और सुखदेव पीछे बैठे थे। इसी दौरान बाइफरकेशन-शारदा डैम मार्ग पर अचानक बराही रेंज के जंगल से निकले बाघ ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। हमले में सुखदेव की बाएं पैर की जांघ में चोट आई। अचानक हुए हमले से दोनों में खलबली मच गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई।माधोटांडा रेंज के रेंजर सहेंद्र यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है। घायल की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। घटना की हकीकत जानने के लिए मौके पर वन विभाग की एक टीम को लगाया गया है। टीम आसपास के क्षेत्र में जांच कर रही है। चिकित्सक डॉक्टर विनीत यादव ने बताया कि प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। स्थिति गंभीर न होने पर उपचार के बाद घायल को घर भेज दिया गया। संवाद