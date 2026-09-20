Pilibhit News: चेन छीनने का आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार

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कोतवाली क्षेत्र के अवधनगर कॉलोनी निवासी जानकी देवी पत्नी मोहनलाल बीते शुक्रवार को दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली थी। महिला के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के खुलासे के लिए कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी लगाया गया था। पुलिस ने कॉलोनी और आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली तो बदमाशों के बरेली तक जाने का पता चला। इसके बाद पुलिस टीमों ने बरेली और शाहजहांपुर में भी आरोपियों की तलाश की। शुक्रवार सुबह सूचना के आधार पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के बनकटी मार्ग से एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाहजहांपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला बीबीजेई निवासी इरफान उर्फ गुर्जर बताया।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने चेन लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि चेन छीनने की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। संवाद