Pilibhit News: नहर में डूबे युवक का 27 घंटे बाद मिला शव

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शुक्रवार को भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर में संगम गहरे पानी में चला गया था। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची माधोटांडा पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर तलाश शुरू कराई। देर शाम तक खोजबीन के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका।शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने नहर को बंद कराया। इसके बाद खोजबीन की गई। शाम करीब साढ़े चार बजे नहर पुल के निकट से युवक का शव मिला। सीओ विधि भूषण मौर्य ने भी पहुंचकर जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मामले में थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संवाद