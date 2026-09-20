Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:26 AM IST
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अधिकतम 33.8
न्यूनतम - 24.4
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी।
सूर्योदय सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त शाम 06:10 बजे
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सराफा
सोना -1,53,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,40,000 प्रति किलोग्राम
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आज के कार्यक्रम
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यज्ञ
बीसलपुर के आर्य समाज भवन में देव यज्ञ सुबह सात बजे
गायत्री यज्ञ
बीसलपुर शक्तिपीठ में गायत्री यज्ञ सुबह आठ बजे
आरोग्य मेला
शहर के पुराना अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 9 बजे
कार्यशाला
गायत्री परिवार बरखेड़ा द्वारा आयोजित युवा चेतना कार्यशाला सुबह 10 बजे
दंगल
मेला मैदान बरखेड़ा में दंगल दोपहर तीन बजे
रासलीला
मेला मैदान बरखेड़ा में रासलीला रात्रि आठ बजे
कीर्तन
शहर के सेलिब्रेशन बैंक्विट हाल में शाम चार बजे कीर्तन/भंडारा।
शोभायात्रा
शहर के नखासा मुहल्ले से गणेश चतुर्थी विसर्जन शोभायात्रा शाम चार बजे।
जागरण
शहर के डिग्री काॅलेज चौराहा पर गणेश पंडाल में जागरण रात्रि आठ बजे।
विज्ञापन
न्यूनतम - 24.4
पूर्वानुमान - मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी।
सूर्योदय सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त शाम 06:10 बजे
सराफा
सोना -1,53,000 प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,40,000 प्रति किलोग्राम
आज के कार्यक्रम
यज्ञ
बीसलपुर के आर्य समाज भवन में देव यज्ञ सुबह सात बजे
गायत्री यज्ञ
बीसलपुर शक्तिपीठ में गायत्री यज्ञ सुबह आठ बजे
आरोग्य मेला
शहर के पुराना अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 9 बजे
कार्यशाला
गायत्री परिवार बरखेड़ा द्वारा आयोजित युवा चेतना कार्यशाला सुबह 10 बजे
दंगल
मेला मैदान बरखेड़ा में दंगल दोपहर तीन बजे
रासलीला
मेला मैदान बरखेड़ा में रासलीला रात्रि आठ बजे
कीर्तन
शहर के सेलिब्रेशन बैंक्विट हाल में शाम चार बजे कीर्तन/भंडारा।
शोभायात्रा
शहर के नखासा मुहल्ले से गणेश चतुर्थी विसर्जन शोभायात्रा शाम चार बजे।
जागरण
शहर के डिग्री काॅलेज चौराहा पर गणेश पंडाल में जागरण रात्रि आठ बजे।