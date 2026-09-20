Pilibhit News: छह खिलाड़ियों का मंडलीय प्रतियोगिता के लिए चयन
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:25 AM IST
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बीसलपुर। एसआरएम इंटर कॉलेज में शनिवार को जिला स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
बीसलपुर और बिलसंडा के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ एसआरएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश चंद्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर बीसलपुर, शिशु विहार इंटर कॉलेज बीसलपुर और शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बिलसंडा के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
बालक वर्ग के अंडर-17 में 35 से 40 किलोग्राम भार वर्ग में अथर्व राज, 41 से 45 किलोग्राम में सुभाष राठौर और 45 से 48 किलोग्राम में सार्थक का चयन किया गया। वहीं, अंडर-19 के 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रशांत शर्मा ने स्थान बनाया। बालिका अंडर-17 के 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में भूमि का चयन मंडलीय स्तर के लिए हुआ।
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प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी एसआरएम इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक गजेंद्र पाल सिंह और अमित कुमार वर्मा ने संभाली। आयोजन में जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवीन सक्सेना, रामदुलारी श्याम सुंदर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज दूबे, विजय यादव आदि रहे। संवाद
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बीसलपुर और बिलसंडा के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ एसआरएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश चंद्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर बीसलपुर, शिशु विहार इंटर कॉलेज बीसलपुर और शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बिलसंडा के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
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बालक वर्ग के अंडर-17 में 35 से 40 किलोग्राम भार वर्ग में अथर्व राज, 41 से 45 किलोग्राम में सुभाष राठौर और 45 से 48 किलोग्राम में सार्थक का चयन किया गया। वहीं, अंडर-19 के 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रशांत शर्मा ने स्थान बनाया। बालिका अंडर-17 के 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में भूमि का चयन मंडलीय स्तर के लिए हुआ।
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प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी एसआरएम इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक गजेंद्र पाल सिंह और अमित कुमार वर्मा ने संभाली। आयोजन में जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवीन सक्सेना, रामदुलारी श्याम सुंदर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज दूबे, विजय यादव आदि रहे। संवाद