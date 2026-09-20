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Pilibhit News: किसान को मारने वाले बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की मिली अनुमति

Sun, 20 Sep 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:11 AM IST
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Permission granted to tranquilize and capture the tiger that killed the farmer.
पूरनपुर क्षेत्र के गांव नजीरगंज के पास रास्ते पर घूमता तेंदुआ - वीडियो ग्रेब - फोटो : 1
गन्ना के खेत के समीप बनाया गया मचान, ट्रैंक्यूलाइज स्पेशलिस्ट पहुंचे
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पूरनपुर। हजारा क्षेत्र के गांव कबीरगंज के समीप किसान को मारने वाले बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की अनुमति वन विभाग की टीम को मिल गई। यहां खेत के समीप टीम ने मचान बनाया है। अब लखीमपुर खीरी उत्तरी से बाघ को ट्रैंक्युलाइज करने के लिए चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।

शुक्रवार को गांव कबीरगंज के समीप खेतों की ओर जा रहे गोवंश पर खेत से निकले बाघ ने पीछा कर झपटने का प्रयास किया था। शोर-शराबा और गोवंश के धान के खेत की ओर भागने पर बाघ फिर खेत में चला गया था। बाघ ने 28 अगस्त को गांव शांतीनगर के मुंशी प्रसाद पर उस समय हमला कर मार डाला था। जब वह केले का खेत देखने गए थे।
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शनिवार को बाघ फिर गांव कबीरगंज के समीप गन्ना के खेत के पास घूमते हुए देखा गया, जिसको देख लोगों ने शोर किया।
संपूर्णानगर रेंजर ललित कुमार ने बताया कि बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की अनुमति मिल गई है। गन्ना के खेत के समीप मचान बनाया गया है। खीरी उत्तरी से डॉ. दया और डॉ. तल्हा पहुंचे हैं। रविवार को बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ने की कोशिश की जाएगी।
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तेंदुए को देख मचाया शोर, वीडियो वायरल

पूरनपुर। सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव नजीरगंज के समीप शुक्रवार शाम को खेत से निकलकर रास्ते में घूम रहे तेंदुए को देखकर राहगीरों ने शोर मचाया। तब तेंदुआ चला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। खुटार रेंजर दिनेश बटोला ने बताया कि टीम निगरानी कर रही है। सामाजिक वानिकी के रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि शनिवार को तेंदुए की लोकेशन नहीं मिल सकी। लोगों को सतर्क किया गया है। संवाद
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