Moradabad News: 1.73 करोड़ से जगमग होगा हर्बल पार्क, लगेंगी एलईडी लाइटें

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हर्बल पार्क की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ परिसर का सुंदरीकरण करने की योजना बनाई गई है। इस काम में सजावटी खंभे लगाने और उन पर एलईडी लाइटें स्थापित किया जाएगा। इससे पार्क के निर्धारित हिस्सों में रोशनी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। नई लाइटें लगने से शाम के समय पार्क का स्वरूप बेहतर होने और यहां आने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। एमडीए की इस पहल से नए मुरादाबाद में विकसित हो रहे सार्वजनिक स्थलों की सुविधाओं को विस्तार देने की योजना है। अभी कंपनियों से निविदाएं मांगी गई हैं। एमडीए वीसी अनिभव सिंह ने बताया कि टेंडर जारी कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू करा दिया जाएगा।