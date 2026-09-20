Mirzapur News: बालिका सीनियर टीम 27 अंकों से कबड्डी प्रतियोगिता जीती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:17 AM IST
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70वीं क्षेत्रीय कबड्डी में मठना व नवज्योति इंटर कॉलेज का रहा दबदबा
अदलहाट। नवज्योति इंटर कॉलेज अदलहाट में शुक्रवार को क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक-बालिका वर्ग में मठना इंटर कॉलेज और नवज्योति इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा।
क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने कबड्डी के मैदान में अपने दमखम, खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। नवज्योति इंटर कॉलेज की बालिका सीनियर टीम 27 अंकों के साथ जीत हासिल की।
मठना इंटर कॉलेज की जूनियर बालक टीम में आशुतोष पटेल, हर्षपाल, विशाल सिंह और प्रियांशु तथा सीनियर वर्ग में राकेश सिंह, मु. कैफ, शाबीर अली, आकाश चौहान और इकबाल अहमद ने शानदार खेल से चयनकर्ताओं को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। इनका चयन जिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य अन्तेश कुमार सिंह ने खेल का उद्घाटन किया। प्रबंधक संजय कुमार सिंह, सचिव सतीश कुमार, रविकांत सिंह, नीतू सिंह, राजपाल सिंह, अविनाश भारती आदि खेल शिक्षक मौजूद रहे।
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अदलहाट। नवज्योति इंटर कॉलेज अदलहाट में शुक्रवार को क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक-बालिका वर्ग में मठना इंटर कॉलेज और नवज्योति इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा।
क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने कबड्डी के मैदान में अपने दमखम, खेल कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन किया। नवज्योति इंटर कॉलेज की बालिका सीनियर टीम 27 अंकों के साथ जीत हासिल की।
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मठना इंटर कॉलेज की जूनियर बालक टीम में आशुतोष पटेल, हर्षपाल, विशाल सिंह और प्रियांशु तथा सीनियर वर्ग में राकेश सिंह, मु. कैफ, शाबीर अली, आकाश चौहान और इकबाल अहमद ने शानदार खेल से चयनकर्ताओं को आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। इनका चयन जिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य अन्तेश कुमार सिंह ने खेल का उद्घाटन किया। प्रबंधक संजय कुमार सिंह, सचिव सतीश कुमार, रविकांत सिंह, नीतू सिंह, राजपाल सिंह, अविनाश भारती आदि खेल शिक्षक मौजूद रहे।
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