Mirzapur News: प्रेमी से मिलने से रोका तो किशोरी ने पीया जहर

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किशोरी के पिता का निधन हो चुका है। भाई बाहर नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। इसी बीच किशोरी को पड़ोसी से प्रेम हो गया। उससे ज्यादा बातचीत करते देख मां ने शुक्रवार को किशोरी को फटकार लगाई। घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। नाराज किशोरी ने किसी अज्ञात जहर का सेवन कर लिया।पेट में दर्द और उल्टी होने पर परिजन उसे एंबुलेंस से सीएचसी राजगढ़ ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतलाल ने बताया कि किशोरी का उपचार चल रहा है। उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।