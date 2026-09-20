Mirzapur News: प्रेमी से मिलने से रोका तो किशोरी ने पीया जहर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:05 AM IST
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राजगढ़। क्षेत्र के बिसहार गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने मां की डांट से नाराज होकर शनिवार को जहर पी लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
किशोरी के पिता का निधन हो चुका है। भाई बाहर नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। इसी बीच किशोरी को पड़ोसी से प्रेम हो गया। उससे ज्यादा बातचीत करते देख मां ने शुक्रवार को किशोरी को फटकार लगाई। घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। नाराज किशोरी ने किसी अज्ञात जहर का सेवन कर लिया।
पेट में दर्द और उल्टी होने पर परिजन उसे एंबुलेंस से सीएचसी राजगढ़ ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतलाल ने बताया कि किशोरी का उपचार चल रहा है। उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।
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किशोरी के पिता का निधन हो चुका है। भाई बाहर नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। इसी बीच किशोरी को पड़ोसी से प्रेम हो गया। उससे ज्यादा बातचीत करते देख मां ने शुक्रवार को किशोरी को फटकार लगाई। घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। नाराज किशोरी ने किसी अज्ञात जहर का सेवन कर लिया।
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पेट में दर्द और उल्टी होने पर परिजन उसे एंबुलेंस से सीएचसी राजगढ़ ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतलाल ने बताया कि किशोरी का उपचार चल रहा है। उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है।
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