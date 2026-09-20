Mirzapur News: फीस के अभाव में नहीं रुकेगा किसी बच्चे का प्रवेश

मिर्जापुर। फीस के अभाव में कक्षा नौ और 11 में किसी बच्चे का प्रवेश बाधित नहीं होगा। इस संबंध में शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को पत्र जारी किया। उन्होंने सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को अपने विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा प्रवेश के लिए विद्यालय में आता है तो उसका प्रवेश अवश्य कराया जाए। शुल्क को लेकर कोई समस्या आती है तो भी प्रवेश किया जाए। शुल्क की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है कि शुल्क के कारण किसी बच्चे का प्रवेश न रोका जाए।उन्होंने कहा कि प्रवेश लेने के बाद इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए।